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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Gençlerimiz, yetkinlikleri ve vizyonlarıyla ülkemizin yarınlarında önemli sorumluluklar alacaklar.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru
18.05.2020 16:44 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:44

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Gençlerimiz, yetkinlikleri ve vizyonlarıyla ülkemizin yarınlarında önemli sorumluluklar alacaklar." ifadesini kullandı.

Sargın, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Açıklamasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ümidim gençliktedir" sözünü hatırlatan Sargın, gençlerin, yetkinlikleri ve vizyonlarıyla Türkiye'nin yarınlarında önemli sorumluluklar alacağını ifade etti.

Sargın, "Küresel rekabetin her geçen gün arttığı günümüz koşullarında, yeni dünya düzeninin kazananlarından olmamızın yolu; nitelikli insan kaynağımızı, iş süreçlerimizi ve dijital altyapımızı hızla değişime adapte etmekten, dönüştürmekten geçiyor. YASED olarak, bu dönüşümün en önemli sermayesi olan gençlerimizin gelişimine yapacağımız yatırımların ülkemizin sürdürülebilir kalkınma ve rekabetçiliğine en önemli katkıyı sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

Yeni dünya düzeninde dijitalleşmenin de önemine değinen Sargın, şunları kaydetti:

"Bugün yatırımlarda verimlilik açısından önemli bir konu olan dijitalleşme, içinden geçtiğimiz dönemle birlikte, küresel alanda ülkelerin rekabetçiliğini tanımlayan bir unsur haline geldi. Türkiye'nin ihtiyacı olan yüksek katma değerli yatırımları çekebilmek için önemli bir ön koşul olan dijitalleşmede hızla yol almamız büyür önem taşıyor. Biz YASED olarak, bu alanda üyelerimizin küresel tecrübelerini, iyi uygulama örneklerini, kamu kurumları başta olmak üzere tüm ilgili paydaşlarla paylaşıyor ve ortak çalışmalar yürütüyoruz. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesi ve küresel rekabetçiliği için en önemli sermayemiz, insan kaynağımız. Dünya gündemine yön verecek pozisyonlarda da görmek istediğimiz gençlerimizin yetkinliklerinin geliştirilmesi ve gençlerimizi geleceğin iş dünyasında rekabetçi kılacak alanlarda gerekli fiziksel ve yasal altyapıyı hazırlamamız son derece önemli."

Ayşem Sargın, ekonomik toparlanmanın en verimli şekilde gerçekleşmesi ve rekabet gücünün koronavirüs kaynaklı kriz öncesi dönemden daha üst düzeye getirilmesi için dijitalleşme gündemine hız verilmesi gerektiğini vurguladı.

Son 30 yılda yaşanılan tüm resesyonların sonrasında otomasyona ve dijitalleşmeye verilen önemin arttığının deneyimlendiğine işaret eden Sargın, "Salgının iş yapış şeklimiz ve iş modellerimizde daha şimdiden yarattığı değişimlerin, bu alandaki gelişimi daha da hızlandırmasını bekliyoruz. YASED olarak 2019-2021 döneminde 'ülkemizin geleceğine yatırım' temasıyla belirlediğimiz çalışma alanlarımızdan biri küresel tedarik zincirlerinde ülkemizin payının yükseltilmesi, diğeri ekonomide dijital dönüşüm. Her iki konumuz da, yaşanan süreçle birlikte bugün önceliğimiz haline gelmiştir, ve her ikisinde de başarımızın belirleyicisi gençlerimizin kabiliyetleri ve gayretleri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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