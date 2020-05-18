19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru
18.05.2020 16:00 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:00

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüce, mesajında, 19 Mayıs'ın, milli iradenin birlik ve beraberlik ruhu ile güçlenerek düşmanlara fırsat vermediği gün olarak tarihe geçtiğini bildirdi.

Şan ve şerefle dolu bir maziye sahip olunduğuna işaret eden Yüce, "19 Mayıs da milletimizin yeniden diriliş ateşini yaktığı gün olarak tarihte nadide bir köşede yer alır. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Yüce, ülkenin geleceğinin gençlerin ellerinde şekilleneceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yine ülkemiz üzerinde emelleri olan, özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza ket vurmaya çalışanların karşısında gençlerimiz duracak. Değişimin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde bilimde, sanayide, teknolojide gençlerimizin enerjisine her zamankinden fazla ihtiyacımız olduğu da bir gerçektir. Gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Hedefleri uğrunda atacakları her adımda gençlerimizin yanındayız. Ülkemize karşı olan sorumluluk duygunuzla okuyan, düşünen, sorgulayan ve harekete geçen bir gençlik düsturunu ilke edineceğinize inancım tam."

"Gençler hem başarılı hem örnek oldular"

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, gençlerin bir asır önce emanet aldıkları cumhuriyete gerektiğinde canını vererek sahip çıktığını anlattı.

Gençlerin salgın süresi boyuncu evde kalma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kuralına harfiyen uyarak hem başarılı hem de örnek olduklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi önünüzde LGS, YKS ve en önemlisi uzun bir hayat sınavı var. Bu sınavlardan da başarıyla çıkacağınıza inanıyorum. Tüm bunları başarabilmeniz için Atatürk'ün dediği gibi; 'Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur.' Türkiye'nin ve Sakarya'nın geleceği gençlerdir. Günümüzün ve geleceğin güçlü Türkiye'sinde gençlerimiz; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini yerine getirecek güce ve bilgiye sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bize bu aziz toprakları vatan kılan bütün ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Yeniçağın liderleri olarak gördüğümüz gençlerimizin ve tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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