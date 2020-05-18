19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

AK Parti Bolu İl Başkanı Doğanay, 19 Mayıs 1919'un, Türk milletinin kurtuluşu ve Cumhuriyetin kuruluşuna dek uzanan bağımsızlık ateşinin yakıldığı gün olarak tarihe altın harflerle yazıldığını kaydetti.

Samsun'dan başlayan bu mücadele hareketinin, Amasya, Erzurum ve Sivas'tan dalga dalga tüm ülkeye yayılarak emperyalist güçlerin hayallerinin suya düşmesini sağladığına ve bir milletin tek yürek olarak ayağa kalkmasına vesile olduğuna değinen Doğanay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs 1919 milletimizin kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiğini tarihtir. Milletimizin bağımsızlığın müjdecisi olan bugün yine milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde azimle cesaretle büyük bir kararlılıkla ve inançla verdiği o eşsiz mücadeleyle Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırılmıştır. Bağımsızlık mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs 1919 tarihinin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, ülkemizin teminatı olan gençlerimize ne kadar değer verildiğinin de bir göstergesi olmuştur."

CHP Bolu İl Başkanı Karsu da bir milletin bağımsızlık yolunda umutlarının yeşermeye başladığı 19 Mayıs'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bu ülkenin gençlerine armağan ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919'da atılan bu tarihi adım, vatanı işgal edilmiş, savaşlarda yorgun düşmüş yoksul halkımızın kendi kaderini eline aldığı, ayağını bağlayan zincirleri kırdığı bir milattır. Ulu Önder Atatürk'ün yolumuzu aydınlatan bu tarihi başlangıcıyla özgürlüğe ve bağımsızlığa aşık olan halkımız boyunduruk altında yaşamayacağını bütün dünyaya göstermiştir. Bu bağlamda 19 Mayıs halkımızın özgür ve bağımsız yaşama iradesinin simgesidir."

Kaynak: AA