19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

19 Mayıs 1919 tarihinin Türk Milleti için bir dönüm noktası olduğunu hatırlatan Başkan Ertaş, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"19 Mayıs 1919 Büyük Türk Milletinin yaşadığı sıkıntılı günler sonrasında küllerinden yeniden doğduğu, milletimiz ve ülkemiz için yeni bir geleceğe doğru hayati bir adımın atıldığı önemli bir gündür. Genç, yaşlı, kadın, erkek milletin tamamı bağımsızlık uğruna yeniden ayağa kalkmıştır. Samsun'da atılan o tarihi adımın heyecanı, dalga dalga Anadolu'ya yayılmış, bu sayede de vatanın işgalden kurtarılması için azimli ve kararlı bir mücadele başlatılmıştır. 19 Mayıs 1919'da canlanan milli ruh, bizlere ilham olmaya, yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Türkiye'nin en önemli serveti gençlerimizdir; bu süreçte hiç kuşkusuz, genç nesillere büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Genç nesillerimizin dünya gençleriyle rekabet edebilecek donanıma, birikime sahip olabilmeleri için gerek devletimiz gerekse yerel yönetim olarak bizler, var gücümüzle çalışıyor, her türlü imkan ve kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyor, sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum."

Kaynak: AA