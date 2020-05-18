19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımlarını Havza'da yaktığına işaret etti.

Milli Mücadele'de Havza'nın rolünü hatırlatan Özdemir, "Tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da başlattığı özgürlük hareketi, 25 Mayıs'ta Havza'ya gelmesi ile şekillenmiş, tüm yurdumuza yayılmış, halkımızın azim ve kararlığıyla hep birlikte verilen mücadele sonucunda büyük zafere ulaşılmıştır. Büyük sıkıntılar ve yokluklar içinde, büyük bedeller ödenerek fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gençlerimize emanet edilmiştir." ifadesinde bulundu.

Başkan Özdemir, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, bu değerli emaneti sonsuza kadar korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak en önemli görevinizdir. Kendinizi gelişmeye, yeniliğe açık, bilgi toplumunun gerektirdiği niteliklere sahip gençler olarak yetiştirmeli ve geleceğe güvenle bakmalısınız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve hemşehrilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA