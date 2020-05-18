19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'dan Anadolu'ya çıkarak Milli Mücadele'yi başlattıkları tarihi günün 101. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunun yaşandığını ifade etti.

Atatürk'ün yeni kurulan devletin gelişerek yükselmesinin ancak tarihine, kültürüne, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan gençlerin varlığıyla mümkün olabileceğini gördüğünü vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin, tarihten dersler çıkararak ecdadımızın emaneti olan bu vatan topraklarını daima koruyacağına, her zaman doğruluktan, adaletten, hoşgörüden, iyi ve güzel işlerden yana olacaklarına, milli birlik ve beraberlik duyguları içerisinde kendilerini yarına hazırlayacaklarına inancımız tamdır. Başta bu günü anlamlı kılan değerli gençlerimiz olmak üzere milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Bu anlamlı günde, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum."

Kaynak: AA