19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 19 Mayıs'ta Samsun'da kıvılcımlanan Milli Mücadele ateşinin, Erzurum ve Sivas'ta kurtuluş meşalesine dönüşüp tüm yurdu aydınlattığını belirtti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru
18.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:40

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 19 Mayıs'ta Samsun'da kıvılcımlanan Milli Mücadele ateşinin, Erzurum ve Sivas'ta kurtuluş meşalesine dönüşüp tüm yurdu aydınlattığını belirtti.

Sekmen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 19 Mayıs'ın, aziz milleti tarih sahnesinden silmek isteyenleri bozguna uğratacak mücadelenin başlangıcı olduğunu ifade etti.

Dört bir yanı istila edilmiş mukaddes vatanı hürriyet ve istiklaline kavuşturmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Anadolu'dan yükselen milli ruhla bütünleştiğine işaret eden Sekmen, şunları kaydetti:

"Bu milli yolculuğun ilk durağında Atatürk'ü karşılayan, bağımsızlık ve hürriyet aşkı olmuştur. Özgürlüğüne sevdalı millet, bu yolculuk sürecinde Mustafa Kemal'i bir an olsun yalnız bırakmamış, gerekirse nefesinden bile feragat etmeyi boynuna borç bilmiş ve milli şahlanışın destanını hep birlikte yazmıştır. 19 Mayıs'ta Samsun'da kıvılcımlanan Milli Mücadele ateşi, Erzurum ve Sivas'ta kurtuluş meşalesine dönüşmüş ve tüm yurdu aydınlatmıştır. İşte bu sürecin sonunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti ise 19 Mayıs'ta başlayan yolculuğun en kıymetli anlamı ve tacı olmuştur."

Türk milletinin tarih boyunca haçlı zihniyetinin yanı sıra bunun içte ve dıştaki tüm taşeronlarıyla sürekli karşı karşıya kaldığını belirten Sekmen, Türk milletinin şanlı tarihi boyunca hürriyet ve vatan aşkından bir an olsun vazgeçmediğini, bu sevdayı da yüreğine "Ya İstiklal, ya ölüm." parolasıyla nakşettiğini vurguladı.

Sekmen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığını, Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitleri saygı ve rahmetle andığını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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