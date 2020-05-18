19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru
18.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:46

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin ilk adımı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı günün yıl dönümünü kutladı.

"Cumhuriyetimizin ilanına giden yolda tarihi bir eşik olan 19 Mayıs 1919'un 101. yılına ulaşmanın coşkusunu ve onurunu yaşıyoruz." ifadesini kullanan Karaaslan, şöyle devam etti:

"19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere geldiği Samsun'da yakılan istiklal meşalesi, Anadolu'nun dört bir yanında milletçe verdiğimiz mücadeleler sonunda Kurtuluş Savaşı'mızı zafere taşıyan iradeye dönüşmüştür. Bundan tam 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını büyük coşku ve heyecanla karşılayan bir şehrin evlatları olarak bu tarihi yıl dönümünde her birimiz gururluyuz. 101 yıl önce Samsun'da ortaya çıkan ruh ve irade milletimizin azim ve kararlılığıyla birleşerek yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir."

"Biz, ulu bir çınar misali kökleri derinlerde, medeniyeti güçlü bir devletiz"

Karaaslan, 19 Mayıs'ın bugünün gücü yarının teminatı olan gençlere armağan edilmesinin Türkiye'nin geleceği açısından gençlerin üstlendikleri büyük sorumluluğu ve misyonu hatırlattığına işaret etti.

Gençlere inandıklarının altını çizen Karaaslan, mesajında şu değerlendirmede bulundu:

"İnanıyoruz ki gençlerimiz, şehitlerimizin kanlarıyla ve canlarıyla vatan kıldıkları bu topraklarda ilelebet hür ve bağımsız yaşamamız için Milli Mücadele ruhuyla çalışmaya, ülkemizi hedeflerine taşıma azmini diri tutmaya devam edecektir. Biz, ulu bir çınar misali kökleri derinlerde, dalları ufukta olan, tarihi zengin, medeniyeti güçlü bir devletiz. Bugün, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sahip olduğumuz tarihi şuurla ülkemizi müreffeh geleceğine taşıma gayretiyle durmadan çalışıyoruz."

Karaaslan, Türkiye'nin geleceğe dair hedeflerini gerçekleştireceğine inancının tam olduğunu vurgulayarak, "Bundan 101 yıl önce, hürriyeti uğruna tüm yokluk ve sıkıntılara rağmen yediden yetmişe, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla milletçe verdiğimiz mücadele ruhunu bugün de muhafaza ederek, geleceğe dair hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimize inancımız tamdır. Asırlar geçse de nesiller değişse de değişmeyecek olan tek şey aziz milletimizin vatan ve bayrak savunması yolunda sahip olduğu azim ve kararlılıktır. Bu kararlılık ise istiklal ve istikbalimizin en büyük teminatıdır." ifadesini kullandı.

Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıl kutlamalarını Samsun'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle heyecanla kutladıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu yıl ise yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mayıs coşkusunu meydanlardan değil evlerimizden yaşayacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın organizasyonuyla bu sene kutlamalar daha farklı bir formatta daha yoğun olarak dijital mecralarda yapılacak. Bu özel günde milletçe heyecanımızı paylaşacak, coşkuya ortak olacağız. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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