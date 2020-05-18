19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru
18.05.2020 11:32 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:32

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal, mesajında, Türkiye'nin müreffeh yarınları için en büyük gücünün gençler olduğunu belirtti.

Gençliğin, bu sorumluluğun bilinciyle daha çok çalışacağına inandığını ifade eden Aksal, mesajında şunları kaydetti.

"Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da 'Ya İstiklal, ya ölüm!' sloganıyla Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesi, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşu, özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşüdür.

19 Mayıs, büyük sıkıntı ve yoksunluklara rağmen bağımsızlığından asla vazgeçmeyen, azimle direnen bir milletin topyekün bir ordu haline gelerek başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımıdır."

Aksal, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, tarihimizin önemli dönüm noktalarından olan 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, gençlere verilen değeri ve duyulan güveni göstermesi bakımından son derece anlamlıdır.

Sizler Samsun'dan başlayan ve tüm yurda yayılarak kurtuluş vesilesi olan milli birlik ve beraberlik ruhuyla, geleceğin sorumluluğunu yüklenebilecek nitelikte ilim ve irfanla donanmış bireyler olarak yetişecek ve yeryüzünü imar etme şuuruyla daha güzel bir dünya kuracaksınız. Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu mukaddes emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, en başta gelen vazifenizdir. Bu konuda sizlere güveniyor ve yarınlara umutla bakıyoruz.

Bizlere bu cennet vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Siz sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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