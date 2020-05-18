19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yaman, mesajında, milletin tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları yazarak gerçekleştirdiği milli mücadelenin sembol günü olan "Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı"nın 101. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve heyecanı içinde olduklarını belirtti.

19 Mayıs 1919 tarihinin milletin adeta yeniden doğduğu kutlu bir gün olduğunu vurgulayan Yaman, mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili Gençler, bu bayramın sizlere hediye edilmesi, aynı zamanda size görev ve sorumluluklar da yüklemiştir. Aziz ecdadımızın emanetlerini sahiplenmek, korumak, yüceltmek ve sizden sonraki nesillere daha mutlu, müreffeh ve kalkınmış bir ülke bırakmak için inanıyorum ki çok çalışıyorsunuz. Sizin başarılı çalışmalarınız, ülkemizin geleceğinde ve kalkınmasında en önemli etken olacaktır. Sizler, gelecekte ülkemizin sanatçıları, sporcuları, yöneticileri, iş adamları, bilim insanları, siyasetçileri olacaksınız. Cumhuriyetimizi daha ilerilere taşımak için sizlere çok büyük görevler düşüyor."

Kaynak: AA