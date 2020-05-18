19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirbaş, 19 Mayıs 1919'un, Türk ve dünya tarihi açısından önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Bu yıl sağlık için evlerde kutlasak da aynı heyecanla ve aşkla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Türk gençliğinin, emanetine en iyi şekilde sahip çıktığına işaret eden Demirbaş, mesajında şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919'da istiklal ve bağımsızlık meşalesinin alevleri yandı. Türk milletinin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının miladıdır 19 Mayıs 1919. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, geleceğin güçlü Türkiyesinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini bildiği için bugünü gençlerle özdeşleştirmiştir ve bu bayramı onlara hediye etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin nice büyük başarılarıyla taçlanacak ve ebediyen yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan azizi şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm hemşehrilerimizin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum."

Kaynak: AA