19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru
18.05.2020 10:38 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:38

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, 19 Mayıs'ı Türk yurdunu işgal etmek isteyenlere karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde istiklal meşalesinin yakıldığı tarih olarak nitelendirdiği belirtildi.

19 Mayıs'ın, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nu aralarında paylaşma güdüsüyle hareket eden emperyalist ülkelerin, Anadolu'yu işgal girişimlerine karşı Türk milletinin evlatlarının bağımsızlık ve hürriyet yolunda yaptıkları direniş zincirinin ilk halkası olduğunu vurgulayan Genç, "İstanbul Boğazı'nda demirleyen işgal donanmasını gördükten sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından veciz bir şekilde ifade edilen 'Geldikleri gibi giderler' sözüne inanan bir avuç kahraman, Türk milletini bağımsızlık yolunda örgütlemek için Bandırma Vapuru'na binerek 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Genç, imkansızlıklar ve yokluklar içindeki Türk milletinin Samsun'dan yaktığı hürriyet meşalesini dalga dalga Anadolu'nun dört bir tarafına taşıyarak yurda kastetmek isteyenlere karşı destansı bir mücadele verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bütün tehdit ve yıldırmalara rağmen Samsun'dan yakılan bu meşale 1. ve 2. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya, Dumlupınar ve akabinde Büyük Taarruz Meydan Muharebesiyle Türk milletinin kesin zaferleriyle nihayete ermiştir. Gazi Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı başlamadan zikrettiği 'Geldikleri gibi giderler' öngörüsü gerçekleşmiş, bütün işgal kuvvetleri geldikleri gibi gitmişlerdir. Milletimizin varını yoğunu ortaya koyarak yaptığı bu mücadele, aynı zamanda manda ve himaye altında yaşayan bütün mazlum milletlere emsalsiz bir örnek teşkil etmiştir."

Genç, 19 Mayıs'ın asla unutmayacakları ve unutturmayacakları şerefli, namuslu, kahramanlık destanının sembolleşmiş adı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ne mutlu bize ki bugün bir kez daha 19 Mayıs'ı milletçe sevinç, coşku ve gururla kutlayacağız ve hiç şüphesiz ki 19 Mayıs tarihi karşılaşacağımız her türlü zorluk ve imkansızlıkla mücadele etmek için bize ilham vermeye devam edecektir. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi ve vatan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, ruhları şad olsun diyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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