19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladıkları mesajla kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru
18.05.2020 10:32 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:32

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladıkları mesajla kutladı.

Palandöken, mesajında, milli mücadelenin ilk adımının üzerinden 101 yıl geçtiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Hala aynı gururlu hislerle bu mücadele ruhunu taşıyoruz. Bu ruhun ilelebet yaşayabilmesi ve zorluklar, acılar ve zaferlerle kurulan bu ülkeyi hep daha ileriye taşıyabilmek için Atatürk'ün de büyük önem verdiği gençlerimiz daima bu bilinçte olmalıdır. 'Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız' diyen Ulu Önder'in gençlere armağan ettiği günün kıymetini bilmek, hepimizin sorumluluğudur.

Esnaf ve sanatkar camiası adına Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı rahmet, şükran ve minnetle anıyor, istiklal mücadelesinin başladığı bu anlamlı günde, vatan için, her zaman tek yürek, tek yumruk olabilen gençlerimizin, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

"Gençlere verilen kıymetin göstergesi"

Fevzi Apaydın da mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul edilen 19 Mayıs 1919'un Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesinin, geleceğin teminatı gençlerimize verilen kıymetin göstergesi olduğunu belirtti.

Apaydın, mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal önderliğindeki aziz milletimizin bundan 101 yıl önce başlattığı Büyük Kurtuluş Mücadelesi zaferle ve Cumhuriyetle taçlanarak milletimizin kaderini değiştirmiştir. Bu ülkenin gençleri ve onların yetiştireceği yeni nesiller Cumhuriyetimizin en büyük koruyucuları ve sahipleridir. Gençlerimizin bu mirası en iyi şekilde koruyup sahip çıkacağına canı gönülden inanıyoruz. Tüm şoförler ve otomobilciler camiası adına, tarihin gidişatına yön veren bu anlamlı günde gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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