19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru
18.05.2020 09:56 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:56

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşını başlattığı, milli mücadelenin ve ulusun bağımsızlığı için milat olan 19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümü ile Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

19 Mayıs 1919'da yakılan kurtuluş ateşi ile bağımsızlığa giden yolda Türk milletinin kaderi çizilirken, bu özel günün geleceğin teminatı gençlere armağan edilmesinin de çok büyük anlam ifade ettiğini vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün 'Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz' diyerek 19 Mayıs'ı armağan ettiği gençlerimizin ülkemizi her alanda daha ileri seviyelere taşıyacağına inancımız tamdır. Emanetlerine sahip çıkan gençlerimiz, dün olduğu gibi bugün de özgürlük ve bağımsızlığımıza kast eden ihanet ve şer odaklarına fikirleri, çalışkanlıkları ve vatan sevgileri ile geçit vermeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanları ile ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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