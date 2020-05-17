19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İlhan, mesajında, 19 Mayıs'ın, Türkiye tarihi açısından önemli bir dönüm noktası niteliği taşıdığını, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurtuluş mücadelesinin başlatıldığı, egemenlik ve bağımsızlıkla Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gün olduğunu belirtti.

Bilinçli nesillerin yetişmesiyle toplumun gelişip ileriye doğru yol almasının mümkün olacağı ve bu doğrultuda aydınlık bir geleceğin günden güne güçlenerek artacağını vurgulayan İlhan, "Her adımda değişen ve gelişmekte olan yeni dünyada aklın, mantığın ve bilimin önüne hiçbir şeyin geçemeyeceğini, büyük kaos ortamlarının yaşandığı olağanüstü dönemler de dahi umudun bitmediğini bizlere gösteren, geleceğimiz olan tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA