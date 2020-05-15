19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nursaçan, mesajında, 19 Mayıs'ın milli mücadelenin tarihi sembolü olduğunu belirtti.

19 Mayıs'ın nice destansı başarılara ilham kaynağı olduğunu hatırlatan Nursaçan, şunları kaydetti:

"Gençlerine imkan hazırlamayan, ihtiyaçlarını gideremeyen, seslerini duyamayan milletler geleceklerini tehlikeye atmış olurlar. Bugün bize düşen görev de gençlerimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu hedef doğrultusunda ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşıyabilecek bireyler olarak yetişebilmelerini sağlamak ve onlara güvenmektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gönülden kutluyorum."

Kaynak: AA