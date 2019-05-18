19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na Doğru

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılını hep birlikte kutlamanın sonsuz mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içerisinde olduğunu bildirdi.

Tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'da Büyük Önder Atatürk'ün Samsun'da kurtuluş mücadelesi başlattığını ifade eden Bilgin, tüm yurda yayılmış, halkın azim ve kararlığıyla hep birlikte verilen mücadele sonucunda büyük zafere ulaşıldığını belirtti.

Bilgin, mesajında şunları kaydetti:

"Büyük sıkıntılar ve yokluklar içerisinde, büyük bedeller ödenerek fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gençlerimize emanet edilmiştir. Gençler, sizlere düşen en büyük görev bu aziz vatanı geliştirerek, güzelleştirerek gelişmiş bir şekilde gelecek nesillere teslim etmektir. Çünkü bu vatan sizlere emanet edilmiş paha biçilmez bir hazinedir. Bu emaneti bütün güzellikleriyle, milli ve manevi zenginlikleriyle gelecek kuşaklara teslim etmek en başta gelen görevinizdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum."

Kaynak: AA