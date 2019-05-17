19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na Doğru

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın mesajında, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşundaki en önemli olaylardan birinin Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan Anadolu'ya ayak basarak bağımsızlık meşalesini yakması olduğunu belirtti.

Milli mücadelenin ilk kıvılcımı olan bu tarihi, 100. yıl dönümünde milletçe 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, büyük zorluklara göğüs gererek kurduğumuz Cumhuriyetimizin korunması, her alanda gelişip çağdaş bir ülke olarak yoluna devam etmesi sizlerin sayesinde olacaktır. Sizler taşıdığınız görev ve sorumluluğun bilincinde olarak enerjiniz, çalışkanlığınız ve fikirlerinizle devletimizin gücüne güç katacak, milletimizin huzur ve refahına katkıda bulunacaksınız. Bu kutlu yolda devletimiz, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de sizlerin bedenen, ruhen ve fikren gelişimi için her türlü desteği sunmaya devam edecektir. Tüm gençlerimizin de devletimizin bu beklentisini boşa çıkarmayacağına ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağına olan inancımız da tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum."

Kaynak: AA