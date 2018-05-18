19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na Doğru

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Köşger, mesajında, Türk milletinin tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları yazarak gerçekleştirdiği milli mücadelenin en önemli günü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın gururu ve heyecanı içinde olduklarını ifade etti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkarken, elindeki yok denecek kadar az maddi kaynaklara, silahlara değil, büyük Türk milletinin "Esaret kabul etmez, yıkılmaz iradesi, sarsılmaz imanı ve kaderine sahip çıkabilme gücüne" inandığını vurgulayan Köşger, bu çıkışın Türk milletinin makus talihini değiştiren, tarihi ve stratejik bir adım olduğu gibi, Cumhuriyet tarihinin başlangıcı ve aynı zamanda millet ve ülke için şanlı bir geleceğe doğru atılan ilk adım olduğunu aktardı.

19 Mayıs'ta başlayan sürecin Cumhuriyetin ilanının ardından, çağını aşan bir vizyonla, kapsamlı değişimler ve büyük reformlarla kesintisiz bir şekilde devam ettiğini aktaran Köşger, şunları kaydetti:

"Büyük bir azimle, birlik ve dayanışma içinde gösterilen gayretler ve hayata geçirilen hamleler, Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda gelişmesinin önünü açmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin geride kalan yılları, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesini aşma hedefinin gerçekleşmesidir. Bugün için görevimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, birliğini ve bütünlüğünü esas almak kaydıyla, küreselleşme sürecini doğru tanımlayıp konumumuzu iyi belirleyerek, ulusal çıkarlarımızı en üst düzeyde korumak, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına dayalı demokrasimizi daha ileri bir seviyeye taşımak, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden bölgemizde ve dünyada lider olmaktır. İstiklal mücadelemizin en anlamlı günlerinden olan bu günün, istikbalimizin sembolü olan gençlerimize armağan edilmesi, gençlik ve spor bayramı olarak ilan edilmesi de son derece anlamlıdır. Bunun ne kadar doğru olduğunu gençlerimiz, 15 Temmuz günü bizzat ve kimseden çekinmeden milletin kaderine sahip çıkarak göstermiştir."

Gençlere seslenen Köşger, "Sizden önceki nesiller inançla çalışarak sizlere büyük bir miras bırakmışlardır. Milletimizin umut kaynağı sizlerin, bunun anlam ve öneminin idraki içinde olduğunuzdan şüphe duymuyorum. Geleceğin devlet yöneticileri, siyasetçileri, eğitimcileri, bilim adamları, sanatçıları ve diğer meslek temsilcileri olarak ülkemizi, bilimde, fende, ekonomide, uluslararası ilişkilerde, kültür ve sanatta, eğitimde, sporda elde edeceğiniz başarılarla taçlandıracağınıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Aydınlı hemşehrilerimizin bayramını kutluyor, başta büyük önder Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.