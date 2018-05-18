19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na Doğru

Sakarya'da bazı protokol üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, mesajında, milli mücadelenin başlangıcı 19 Mayıs 1919'da bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü meşalenin Samsun'da yakıldığını ifade etti.

Türk milletinin esareti kabul etmediğini bütün dünyaya ilan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu önemli günü Türk gençliğine emanet ettiğini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.' sözleriyle gençliğe, gelecek nesillere emanet edilen bu önemli görevde üniversitelerin rolü gelişimi ve değişimi takip eden, sorumluluk alan, kendini sürekli geliştiren, toplumun gelişmesine katısı olan gençler yetiştirmektir. Sakarya Üniversitesi olarak bizler de bu bilinçle gençlik yetiştirme kararlığı içindeyiz.

Bu duygularla, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gençlerimizin bayramını kutluyorum."

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ise, vatanın bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberlik yolunda 19 Mayıs'ın, ulusal egemenliğin başlangıç günü olduğunu ifade etti.

Bir milletin başarısının, bütün milli güçlerin bir istikamette buluşması ile mümkün olacağına dikkati çeken Altuğ, "Elde edilen başarı, milletin güç birliği etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri gelmiştir. 19 Mayıs, Türk milletinin birlik ve bütünlüğüne yönelik saldırılar veya tehditler karşısında yılmadığının ve vatanı uğruna gerektiğinde canını feda ederek birliğinin ve bağımsızlığının elinden alınmasına fırsat vermeyeceğinin simgesi olmuştur. Bağımsızlık meşalesi geleceğimizin teminatı gençlerimizin elinde hiçbir zaman sönmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 99 yıl önce Samsun'da hürriyet ateşini yakan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milletimizin istiklal ve istikbal yolculuğunda ona eşlik eden silah arkadaşlarını, yokluk ve yoksulluk içinde verdiği mücadeleden birbirlerine sarılarak zaferle çıkan ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü de, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 99. yıl dönümünün kutlandığını hatırlattı.

Bağımsız ve özgür bir millet olarak geleceğe güvenle bakabilmek için, geçmişte verilen mücadelelerin önemini genç kuşaklara en iyi şekilde anlatılması gerektiğine dikkati çeken Püsküllü, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en önemli potansiyeli genç nüfusudur. Gençlerimize güveniyor, ülkemizin geleceğe taşınması için azimle ve özveriyle çalışacaklarına inanıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu duygu ve düşüncelerle kutluyor, başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını, şehit ve gazilerini saygı ve şükranla anıyoruz."