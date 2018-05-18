19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na Doğru

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmasının, gençlerin Türkiye'nin hangi badirelerden geçerek bugünlere geldiğini öğrenmesi bakımından önemli olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki gençlerimiz, 99 yıl önce başlatılan bu mücadeleyi, tarihimizden aldıkları ilhamla medeniyet yürüyüşümüzü çok daha ileri mesafelere taşıyacaklardır." ifadesini kullandı.

Arslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, kendi köklerinden beslenmeyen milletlerin ayakta durmasının ve geleceğini garantiye almasının mümkün olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin bulunduğu topraklarda bin yıllık Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarının başında, müstevlilere ve yerli iş birlikçilere karşı verilen İstiklal Savaşı'nın geldiğine işaret eden Arslan, bu noktada 19 Mayıs'ın sıradan bir gün değil, dünya tarihinde birçok yönden eşine rastlanmayan İstiklal Harbi'nin başlangıcı olduğunu hatırlattı.

Arslan, bugün Türkiye'nin sahip olduğu bağımsızlık, Cumhuriyet, demokrasi, çağdaş yaşam ve kurumların 19 Mayıs'ta başlatılan mücadelenin eseri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, gençlerimizin hangi badirelerden geçerek bu günlere geldiğimizi öğrenmesi bakımından bir yenilenme, bir bilinç tazelenmesi anlamı taşımaktadır. İnanıyorum ki, gençlerimiz 99 yıl önce başlatılan bu mücadeleyi, tarihimizden aldıkları ilhamla medeniyet yürüyüşümüzü çok daha ileri mesafelere taşıyacaklardır. Zira, gençlerimize düşen en önemli görev, devraldıkları mirası daha da zenginleştirmek için özveriyle çalışmak, kendilerinden sonra gelen nesillere bugün olduğundan çok daha parlak, çok daha kalkınmış, çok daha gelişmiş, çok daha müreffeh bir ülke bırakmak olmalıdır. Bu düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, başta gençlerimizin olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."