19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na Doğru

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Genç bilim insanlarımız, sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde bilim bayrağımızı dalgalandırmaktadır." ifadesini kullandı.

Özlü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile taçlandığını belirtti.

Dünyanın en büyük devletlerinden biri olmayı başaran Türkiye'nin, mazlumlara ilham veren, umut olan küresel bir güç konumuna yükseldiğinin altını çizen Özlü, Türk gençliğinin milli ve manevi yönleriyle, vatan sevgileri, çalışma azimleri ve başarılarıyla ülkenin gururu ve umudu olduğunu vurguladı. Özlü şunları kaydetti:

"Bilimde, sanatta, sporda, siyasette ağırlığını hissettiren gençlerimiz; ülkemizi çok daha güçlü bir biçimde geleceğe taşıyacaklardır. Gençlerimiz; özellikle 'Bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye' hedefimizin en büyük motivasyon ve dayanak noktasıdır. Genç bilim insanlarımız, sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde bilim bayrağımızı dalgalandırmaktadır.

TÜBİTAK, KOSGEB ve TÜBA, genç bilim insanlarımızın ve genç girişimcilerimizin yanında olmaya, onların geleceği için tüm kaynaklarını seferber etmeye devam edecektir. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, ülkemiz için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimizi ve gençlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."