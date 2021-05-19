19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Galata Kulesi'ne yansıtılan slayt ile kutlandı

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Galata Kulesi'ne yansıtılan slayt ile kutlandı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Galata Kulesi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için slayt gösterisi düzenlendi.