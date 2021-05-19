19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Galata Kulesi'ne yansıtılan slayt ile kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Galata Kulesi'ne yansıtılan slayt ile kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Ensar Kıranlıoğlu - Haberler | Yaşam

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Galata Kulesi'ne yansıtılan slayt ile kutlandı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Galata Kulesi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için slayt gösterisi düzenlendi.

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Galata Kulesi'ne yansıtılan slayt ile kutlandı

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Galata Kulesi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için slayt gösterisi düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Genlik ve Spor Bayramı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün organizasyonluğunda Galata Kulesi'ne yansıtılan slayt gösterisiyle kutlandı. Saat 21.00'de başlayan gösteriyi, çoğunluğu turistlerden oluşan onlarca kişi, cep telefonlarına kaydetti. Slayt gösterisinde Türk tarihinde büyük önem taşıyan ender olaylarla birlikte 19 Mayıs günü yaşanan hadiseler anlatıldı. Gösterinin ardından Galata Kulesi'ne yansıtılan Türk Bayrağı eşliğinde, çevredeki bazı insanların da katılımıyla İstiklal Marşı okundu. 1 buçuk saat sürecek slayt gösterisi 10'ar dakika arayla Galata Kulesi'ne yansıtılacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Galata Kulesi'ne yansıtılan slayt ile kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Galata Kulesi'ne yansıtılan slayt ile kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Galata Kulesi'ne yansıtılan slayt ile kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Galata Kulesi'ne yansıtılan slayt ile kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Galata Kulesi'ne yansıtılan slayt ile kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Galata Kulesi'ne yansıtılan slayt ile kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Galata Kulesi'ne yansıtılan slayt ile kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ensar Kıranlıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sibel Can Pınar Altuğ Ben Affleck
Spor Adem Büyük Ozan Tufan Mesut Özil Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Galata Kulesi'ne yansıtılan slayt ile kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 23:06:05. #1.15#

title