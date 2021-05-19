19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Kütahya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Motosiklet Kulübü üyeleri tarafından konvoy oluşturuldu.

Kütahya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Motosiklet Kulübü üyeleri tarafından konvoy oluşturuldu. Kütahya Gençlik Merkezi önünden hareket eden Motosikletliler, şehir merkezinde tur attı.

Daha sonra Gençlik Merkezi önüne gelen 100'ün üzerindeki motosikletli, protokol üyeleri ile birlikte saat 19.19'da tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan