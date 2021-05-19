19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Mersin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Mersin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca düzenlenen "19 Mayıs Gençlik Bisiklet Turu" etkinliği, Atatürk Parkı'nda başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de katıldığı programda, şehir turu atıldı, Türk bayrakları açılıp marşlar okundu.

Etkinlikler kapsamında Kültür Park'ta gerçekleştirilen şölen, renkli anlara sahne oldu. Programa katılan gençler, bisiklet ve patenleriyle gösteri yaptı. Heyecanlı anların yaşandığı etkinlikte güzel görüntüler oluştu.

Tarsus'ta üstü açık otobüsle kutlama konvoyu yapıldı

Tarsus'ta 19 Mayıs'a özel üstü açık otobüsle konvoy düzenlendi. Şehir turunun yapıldığı etkinliği, bazı vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden takip etti.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kulüplerin kadın sporcuları, hayatını kaybeden sporcuların mezarlarını ziyaret etti. Mezarlara karanfil bırakan sporcular, dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci