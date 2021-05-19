19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Trakya'da coşkuyla kutlanıyor
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Trakya'da coşkuyla kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Trakya'da coşkuyla kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Trakya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşku içinde kutlanıyor.

Trakya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşku içinde kutlanıyor.

Kırklareli Belediyesi, kutlamalar kapsamında "Gençlik Bandosu" oluşturdu. Bando, belediyeye ait kamyon ile Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket etti.

Kent turu atan kamyon, sokak aralarında zaman zaman durarak mini konserler verdi.

Vatandaşlar da evlerinin camları ile balkonlarından bandoya eşlik etti.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da İstasyon Caddesi'nde oluşturulan stantta vatandaşlara Nutuk hediye etti.

19 Mayıs'ı kutlayan Kesimoğlu, ardından müzik eşliğinde vatandaşlarla bir süre oyun oynadı.

Meriç Nehri kenarında konser verildi

Tarihi Meriç Köprüsü yanındaki Protokol Evi bahçesinde sahne alan Edirne Belediye Bandosu, Trakya ve Balkan türkülerini seslendirdi.

Köprü üzerinde konseri izleyen bazı vatandaşlar, zaman zaman alkış tutarak şarkılara eşlik etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen konser, belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ise sokak ve caddeleri gezerek ses sisteminden müzik yayını yaptı.

Vatandaşlar sokaklarda ve evlerinin balkonlarında marşlara eşlik etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Trakya'da coşkuyla kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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