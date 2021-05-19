19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Adıyaman'ın Kahta, Gölbaşı ve Besni ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adıyaman'ın Kahta, Gölbaşı ve Besni ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra program sona erdi.

Kutlamaya İlçe Kaymakamı Abdil Koç, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, Garnizon Komutanı Binbaşı Ufuk Arabacı, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Vurmaz, Gençlik Merkezi Müdürü Nebi Bulut ve gençler katıldı.

Besni ilçesindeki törende, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma törenin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Besni Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, milli mücadeleyi başlatan sürecin 102'inci yıldönümüne ulaşmış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Gölbaşı ilçesinde ise, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya