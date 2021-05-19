19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ünye ilçesinde çeşitli etkinlikle kutlandı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ünye ilçesinde çeşitli etkinlikle kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ünye ilçesinde çeşitli etkinlikle kutlandı
Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

Ordu'nun Ünye ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aydın Kuyumcu, Ünye Gençlik Merkezi Müdürü Kasım Avcı, kurum amirleri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Kutlamalar, Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü Derneği ile Ünye Gençlik ve Motor Sporları Derneği'nin off-road araçları, nostaljik araçlar ve motorlarla oluşturduğu kortejle devam etti.

Ünye Devlet Sahil Yolu Gölevi Mahallesi'nden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda sona eden kortej sonunda Türk bayrağı açıldı.

Ünye Gençlik ve Motor Sporları Derneği üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda motosikletlerle ay yıldız görüntüsü oluşturdu.

Araçların geçişlerini pencere ve balkonlarından izleyen vatandaşlar, kortejdekilere Türk bayrakları ve alkışlarla eşlik etti.

Ünye Su Sporları Kulübü Derneği sporcuları, Yalı mevkisinden Ünye iskelesine kadar Türk bayrağı açarak kano ve teknelerle gezinti düzenledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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