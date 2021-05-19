19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Kamil Yılmaz - Haberler | Güncel

Giresun'un Görele ve Espiye ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Giresun'un Görele ve Espiye ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Görele ilçesindeki tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, gençler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Tören, çeşitli sportif gösterilerin ardından sona erdi.

Törene, Görele Kaymakamı Murat Özdemir, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Espiye

Espiye Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hasan Tolgan Cebeci Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı törende, çeşitli yarışmalarda derecelere girenlere ödülleri verildi.

Tören, Espiye ilçe stadında gerçekleştirilen uçurtma şenliğiyle sona erdi.

Etkinliklere, Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Yılmaz

Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı
Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı
Cumhuriyete giden yolu açan gün! İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hikayesi
Cumhuriyete giden yolu açan gün! İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hikayesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Deniz Demir Lale Karabıyık Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Cansu Dere Pınar Altuğ Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Hakan Arslan Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 13:55:15. #1.11#

title