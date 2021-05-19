19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Muş'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Muş'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağında önünde düzenlenen tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler'in Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Akabinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda koronavirüs ( Kovid -19 ) tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralı uygulandı.

Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler,Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü için 19 Mayıs 1919'da başlattığı harekatla milletin sönmek üzere olan umutlarını canlandırmış ve sonsuza kadar yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır. "Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararlılığını kurtaracağına inanan ve ülkenin içinde bulunduğu durumun bir yazgı olmadığını düşünen Atatürk, Cumhuriyetimizin muhafazası ve savunması görevini geleceğimizin teminatı gençlere emanet etmiştir" diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım