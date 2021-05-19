19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sekmen, mesajında, 19 Mayıs'ın aziz milletin geçmişten geleceğe uzanan tarihi yolculuğunda yeniden şahlanışının, kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini kırdığı günün sembolü olduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun'da yaktığı özgürlük ateşinin tüm Anadolu'ya yayıldığını ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesi, çaresizlik içerisindeki aziz milletimizin umutlarını yeniden canlandırarak geleceğe güvenle bakmamıza vesile olmuştur. Bu tarihten sonra bağımsızlık mücadelesi vatan topraklarının her bir sathına dalga dalga yayılmıştır. Açtığı Meclis'i çocuklarımıza, kurduğu Cumhuriyet'i gençlerimize armağan eden Atatürk, 'Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir' sözleriyle gençlerimize olan güvenini dile getirmiştir."

Sekmen, gençlerin vatan topraklarını ve özgürlüğü canları pahasına miras bırakan kahramanların mücadelesinden güç alarak ülkeyi daha ileriye taşıyacaklarına inandıklarını belirterek, Atatürk başta olmak üzere aziz vatan için canlarını feda eden şehit ve kahramanları rahmet, minnet ve şükranla anarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç