19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve AK Parti Muş İl Başkanı İbrahim Avcı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve AK Parti Muş İl Başkanı İbrahim Avcı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Şimşek, mesajında, Türkiye'nin aydınlık yarınlarının teminatı olan gençliğin, Atatürk'ün armağan ettiği bir bayramı daha gururla kutladığını belirtti.

Şimşek, "Bu anlamlı günün 102. yılını kutlamanın onuru ve gururu ile tüm gençlerimizin ve halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Sevgili gençlerimizin, tarihimize ve değerlerimize sağduyu ve sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacaklarına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Asya da 19 Mayıs'ın tarihe gömülmek istenen bir milletin yeniden küllerinden doğuşu ve müreffeh yarınlara yürüyüşünün başlangıcı olduğunu belirtti.

Asya, şunları kaydetti:

"Gençlerimize armağan edilen bu özel gün milletimizin birlik ve beraberliğinin ve ortak değerlerde kenetlenme iradesinin de adı olmuştur. Gençlerimizle birlikte bu aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacağımıza inanıyorum."

AK Parti İl Başkanı Avcı da 19 Mayıs'ın tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu dile getirdi.

İstiklal mücadelesinin sembol günü olan bu günün gençlere armağan edilmesinin anlamlı olduğunu aktaran Avcı, şunları belirtti:

"Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbali, istiklal şuuruyla yetişen gençlerimize emanettir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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