19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Karabük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu önünden başlayıp Kent Meydanı'nda son bulan gençlik yürüyüşü ile başladı.

Karabük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu önünden başlayıp Kent Meydanı'nda son bulan gençlik yürüyüşü ile başladı.

Daha sonra Kent Meydanı'nda tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Güven, törende yaptığı konuşmada, milli mücadeledeki inanç, birlik ve beraberliğin her zaman örnek alınarak aynı kararlılıkla sürdürülmesi Türkiye'nin başarıya ulaşmasında en büyük etken olacağını ifade ederek, "Hedefimiz sanatta, bilimde, sporda ve hayatın her alanında daha güçlü ve daha mutlu bir Türkiye'dir." dedi.

Şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyelerin verildiği törende, jimnastik ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Vali Fuat Gürel, tören sonunda önüne getirilen Türk Bayrağını öptü.

Törene, Vali Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, siyasi parti başkanları ile bazı daire müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu