19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu önünden başlayıp Kent Meydanı'nda son bulan gençlik yürüyüşü ile başladı.

Karabük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu önünden başlayıp Kent Meydanı'nda son bulan gençlik yürüyüşü ile başladı.

Daha sonra Kent Meydanı'nda tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Güven, törende yaptığı konuşmada, milli mücadeledeki inanç, birlik ve beraberliğin her zaman örnek alınarak aynı kararlılıkla sürdürülmesi Türkiye'nin başarıya ulaşmasında en büyük etken olacağını ifade ederek, "Hedefimiz sanatta, bilimde, sporda ve hayatın her alanında daha güçlü ve daha mutlu bir Türkiye'dir." dedi.

Şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyelerin verildiği törende, jimnastik ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Vali Fuat Gürel, tören sonunda önüne getirilen Türk Bayrağını öptü.

Törene, Vali Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, siyasi parti başkanları ile bazı daire müdürleri katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı
Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı
Cumhuriyete giden yolu açan gün! İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hikayesi
Cumhuriyete giden yolu açan gün! İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hikayesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sibel Can Acun Ilıcalı Engin Akyürek
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Töre Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 13:36:23. #1.11#

title