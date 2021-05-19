19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kayseri'de düzenlenen törenle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kayseri'de düzenlenen törenle kutlandı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yılında Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcularla törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında antrenör, sporcular, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Kabakcı, 19 Mayıs'ın Türk'ün direnişinin, ayağa kalkışının, esarete, teslimiyete, mandaya isyan bayrağı açmasının günü olduğunu söyledi.

Geçmişini, tarihini, kültürünü bilen, özüne ve geçmişine sahip çıkan ve bunu da gençlerine aktarabilen toplumların ilelebet yaşama hakkına sahip olduğunu vurgulayan Kabakcı, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin birlik ve beraberliğini, tüm unsurlarıyla bir arada yaşama ve ortak değerlerde kenetlenme iradesinin ortaya çıkardığı eşsiz bir eserdir. Mustafa Kemal Atatürk, yapmış olduğu çalışmalar ve gerçekleştirmiş olduğu kongreler ile Kurtuluş Savaşı'nı ona inanan milleti ile sürdürmüş, kazanılan bu zaferin devam etmesi ve vatanımızın kalkınması için gençlere olan güveni sebebiyle de bu günü gençlerimize armağan etmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil