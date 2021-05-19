19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de siyasi partiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk programı düzenledi.

Edirne'de siyasi partiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk programı düzenledi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve partililer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tüm Edirne halkının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan İba, "Başta Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere toprakları bizlere vatan kılan ve kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimiz, gazilerimizi ve kahramanlarımızı yad ediyorum." dedi.

CHP İl Teşkilatı anıta çelenk sundu

CHP Edirne İl Teşkilatı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenledi.

Törende ilk olarak CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Pekcanlı, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık meşalesini yaktığını belirtti.

Atatürk'ün açtığı yolda ilerlediklerini ifade eden Pekcanlı, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Törene, Edirne Belediye Başkan yardımcıları Selçuk Çakır ve Yaver Tetik ile partililer de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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