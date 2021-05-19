19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Çorlu ve Hayrabolu'da kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Çorlu ve Hayrabolu ilçelerinde törenle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Çorlu ve Hayrabolu ilçelerinde törenle kutlandı.

Çorlu'da Atatürk Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelenginin anıta sunulmasıyla devam etti.

Çorlu Belediyesi tarafından hazırlanan temsili Bandırma Vapuru'nun Samsun'a doğru yola çıkmasının canlandırılmasının ardından tören sona erdi.

Törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5'nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tüm General Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Kaymakam Sarılı törende sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde uyarıda bulundu. Ayrıca ses sisteminden anons edilerek, sosyal mesafe kuralına uyulması istendi.

Törende AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin katılımcılara Türk bayrağı ile paketlenmiş maske dağıttı.

Hayrabolu

Hayrabolu ilçesinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Hayrabolu Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Arif Bülent Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Törene Belediye Başkanı Osman İnan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Özer, Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilcisi Ali Güz, siyasi parti temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel