19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru
Anadolu Ajansı / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnan, mesajında, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'dan yakılan bağımsızlık meşalesinin milli mücadelenin ve kurtuluş yolculuğunun başlangıcı olduğunu ifade etti.

İnan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın millet olarak büyük bir coşku ve sevinçle kutlandığını belirterek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin özgürlük mücadelesinin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 tarihi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin başlangıcıdır. Milletimizin esaret altında yaşamayacağının ve vatan topraklarının işgal edilemeyeceğinin tüm dünyaya haykırıldığı bu tarih, aynı zamanda Atatürk'ün gençlerimize armağan ettiği bir bayramdır. Türk milletinin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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