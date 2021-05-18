19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında 19 Mayıs 1919 tarihinin, düşman işgaline karşı Anadolu'nun her köşesinde yükselen istiklal ve istikbal ruhunun kıvılcım aldığı gün olduğunu belirtti.

19 Mayıs ruhunun Türk milletinin en büyük varlığı ve en büyük sermayesi olduğuna dikkat çeken İba, "19 Mayıs 1919 tarihi, düşman işgaline karşı Anadolu'nun her köşesinde yükselen istiklal ve istikbal ruhunun kıvılcım aldığı gündür. Bu tarih, bugün üzerinde barış, huzur ve güven içerisinde yaşadığımız Türkiye'nin inşasında ilk tuğlanın konulduğu gündür. Bugün ya istiklal, ya ölüm nidalarıyla vücut bulan milletimizin varlık-yokluk mücadelesinin başladığı gündür." ifadelerini kullandı.

Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin tüm Anadolu'ya dalga dalga yayıldığını aktaran İba, şöyle devam etti:

"Gençlerin, 19 Mayıs'ın anlamını kavrayarak, bu mücadeleye, değerlere sonuna kadar sahip çıkacaklarına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan ve bunun için terleriyle ve kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Kurslarda yüz yüze eğitim başlıyor
Kurslarda yüz yüze eğitim başlıyor
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 226 bin 641 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 226 bin 641 oldu
DERYA KONUŞURSA DEHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLECEK
DERYA KONUŞURSA DEHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLECEK
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Abdullah Gül Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Ceyda Düvenci Engin Akyürek Nur Fettahoğlu
Spor Muslera Mesut Özil Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 14:49:33. #1.13#

title