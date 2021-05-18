19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kartal'da coşkuyla kutlanacak

Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kartallı komşularıyla birlikte coşku içinde kutlayacak.

Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kartallı komşularıyla birlikte coşku içinde kutlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak Kurtuluş Savaşı destanının ilk adımını atan Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bayramın 102. Yıldönümü ilçe genelinde pandemi koşullarına uygun olarak alınan tedbirler eşliğinde bir dizi etkinliklerle kutlanacak.

Kartal Meydanı'nda sabah Atatürk Anıtı'na konulacak çelenk töreni ile başlayacak olan program, gün boyu yapılacak olan etkinliklerle tüm ilçede bir bayram havası estirecek. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in katılımı ile Kartallı Kazım Meydanı'nda başlayacak olan kutlamalarda, bando takımı eşliğinde üstü açık otobüsle, bisiklet ve vosvos konvoyları 19 Mayıs coşkusunu vatandaşlara yaşatacak.

Kartallı Kazım Meydanı'nda başlayacak olan kutlamalar, Kartal Meydanı'nda Amatör Spor Kulüpleri tarafından gerçekleştirilecek gösteri maçlarıyla devam edecek. Beş Amatör Spor Kulübünün katılımıyla gerçekleştirilecek spor atölyeleri etkinliğinde masa tenisi, jimnastik, satranç, karate, boks ve voleybol takımlarının gösteri maçları yer alacak. 19 Mayıs kutlamaları ilçede coşkuyla yaşanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz