19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bando eşliğinde kutlandı Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in talebi üzerine İzmir'den gelen bando takımı marşlar eşliğinde cadde ve sokakları dolaştı, vatandaşların balkonlardan marşlara eşlik etmesiyle birlikte görsel şölen yaşandı.

Balıkesir'in turistik ilçesi Ayvalık'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bando eşliğinde coşkuyla kutlandı. İzmir'den gelen bando, yolcu taşıma römorku ile kent içinde cadde ve sokakları dolaşarak marşlar seslendirdi. Bu özel gün vatandaşların da katılımıyla tam bir şölen havasında geçti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, koronavirüs nedeniyle bayramların da meydanlarda coşkuyla kutlanamadığını söyledi. Törenlerin sosyal mesafe kurallarına uyularak sade bir şekilde kutlanmak zorunda olduğuna değinen Başkan Ergin, "Biz coşkuyu bando eşliğinde sokaklara taşıdık, yasaklar nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımıza coşkuyu ve kutlamayı ayaklarına kadar getirdik. Ayvalıklı hemşehrilerimizin coşkusu stat, sokak ve meydanlarda neyse, evlerinde de aynı şekilde devam ediyor. Ayvalıklılar kutlamadan memnun, coşku bando eşliğinde sokak ve caddelerde yankılandı" diye konuştu.

Halk tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan gezici bando takımına canlı heykel performansları da eklenince balkonlardaki vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı. Bandonun her sokak başında kısa süreli molalar verip seslendirdiği marşlara vatandaşlar coşkuyla eşlik etti. Canlı heykel performansıyla Türk askerlerini canlandıran sanatçılar 19 Mayıs coşkusunu caddelere, sokaklara, evlere ve balkonlara kadar taşıdı.

Öte yandan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs önlemleri nedeniyle Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu ve Ayvalık Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü Şükrü Balkan'ın katılımıyla sosyal izolasyon korunarak sade bir törenle kutlandı.

Kaynak: Bültenler