19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, destek grubu üyeleri ilçedeki evleri tek tek dolaşarak yüzlerce Türk bayrağını vatandaşlara ulaştırdı. Ekipler vatandaşlara, camlarını ay yıldızlı bayrakla süslemeleri ve evlerinin balkonlarından hep birlikte İstiklal Marşı'nı okumaları çağrısında bulundu. Kaynak: AA