19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Uşak'ın Banaz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşlar balkonlarından istiklal marşını okudu.
19.05.2020 23:22 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:22
Uşak'ın Banaz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşlar balkonlarından istiklal marşını okudu. Protokol Kültür Park Alanında İstiklal Marşı okuduktan sonra gökyüzüne balon saldı.
Kaynak: AA