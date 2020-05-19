19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Kartal'ın sokaklarına taştı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Kartal'ın sokaklarına taştı Bando takımının seslendirdiği marşlar sokaklarda yankılandı Kartal'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu sokaklara taştı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Kartal'ın sokaklarına taştı

Bando takımının seslendirdiği marşlar sokaklarda yankılandı

İSTANBUL - Kartal'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu sokaklara taştı. Türk bayrağı ve kırmızı beyaz balonlarla süslenen otomobiller ilçenin sokaklarını turladı. Üstü açık otobüste bando takımının seslendirdiği marşlar sokaklarda yankılandı. Evlerinde kalan vatandaşlar ise pencerelerine çıkarak ellerinde Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti. Konvoya katılan Başkan Gökhan Yüksel de halkı selamlayarak bayram coşkusuna ortak oldu.

Kartal'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, coşkulu bir etkinlikle kutlandı. Üstü açık otobüs ve bando takımı, vosvos ve motor konvoyları Kartal'ın sokaklarını turladı. Otobüste bulunan bando takımı, 19 Mayıs'a özel konser verdi. Evlerinin balkon ve camlarını Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile donatan vatandaşlar da çalan marşlara hep bir ağızdan eşlik etti. Türk bayrakları ve kırmızı beyaz balonlarla süslenen araçların oluşturduğu konvoy renkli görüntüler oluşturdu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de konvoya üstü açık gezi otobüsü ile katıldı. Başkan Yüksel, Kartallı Kazım Meydanı'ndan başlayarak Kızılay Bulvarı boyunca, evlerinin balkonlarından bayrak sallayıp, sevinç gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına ortak oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu ile ilgili konuşan Başkan Gökhan Yüksel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, umutsuz bir toplumu, işgal edilmiş Anadolu'yu Samsun'a çıkarak ve arkadaşlarıyla beraber örgütleyerek Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu ve bugünlere kadar gelen bir temel attı. Bizler de, genç yöneticiler olarak bu cumhuriyetin daha ileri noktaya gidebilmesi, bayrağı daha yukarı çıkarmak için azimle çalışıyoruz. Bugün de milli bayramımız. Bütün komşularımızın bu milli bayramı coşkuyla kutlayabilmeleri için elimizden gelen gayretimizle çalışıyoruz. Sokaklarda ve caddelerde etkinliklerimiz devam edecek. Korona virüs sürecinde moraller bozuk ama umudumuzu kaybetmedik, bu süreci de atlatacağız. Milli Bayramlarımız bizim kırmızı çizgimiz. Yaklaşık 11 yıldır bu meydandan Kartal Meydanı'na doğru onbinlerce komşumuzla birlikte yürüyüş gerçekleştiriyorduk. Korona virüs bu yıl fırsat vermedi ama bizler temsili olarak komşularımızla yan yana olduğumuzu, milli bayramımızı coşkuyla kutladığımızı göstermek istiyoruz. Onlar da bize balkonlarından eşlik ediyorlar. Herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Kaynak: İHA