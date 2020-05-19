19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ün Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kortej, meşale yakan ve korteji izleyen vatandaşlardan detaylar ANTALYA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19.05.2020 23:12 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:12

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ün Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Kortej, meşale yakan ve korteji izleyen vatandaşlardan detaylar ANTALYA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kortej kapsamında vatandaşlar meşale yaktı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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