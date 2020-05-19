19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ün Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kortej, meşale yakan ve korteji izleyen vatandaşlardan detaylar ANTALYA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ün Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kortej, meşale yakan ve korteji izleyen vatandaşlardan detaylar ANTALYA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kortej kapsamında vatandaşlar meşale yaktı. Kaynak: AA