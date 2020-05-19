19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Artvin Valisi Yılmaz Doruk, eşi Meral, oğlu Melih Baha Doruk ile evinin bahçesine çıkarak İstiklal Marşı okuması Balkonlarda vatandaşlardan görüntü - ArtvinArtvin'de saat 19.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, eşi Meral, oğlu Melih Baha Doruk ile evinin bahçesine çıkarak İstiklal Marşı okuması

Balkonlarda vatandaşlardan görüntü - Artvin

Artvin'de saat 19.19 vatandaşlar, bayraklarla evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak belediye hoparlöründen çalan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Bu saatte cadde ve sokakta olan vatandaşlar da bulundukları yerde İstiklal Marşı okuyarak etkinliğe katıldı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, eşi Meral, oğlu Melih Baha Doruk ile evinin bahçesine çıkarak İstiklal Marşı okudu.

Öte yandan Artvin Şehir Stadının ışıkları yakılarak burada da İstiklal Marşı çalındı.

Kaynak: AA