19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Bodrum - MUĞLA Tüm yurtta olduğu gibi Muğla merkez ve ilçelerinde vatandaşlar, Türk bayraklarıyla süsledikleri balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı saat 19.19'da hep bir ağızdan coşkuyla söyledi.

Tüm yurtta olduğu gibi Muğla merkez ve ilçelerinde vatandaşlar, Türk bayraklarıyla süsledikleri balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı saat 19.19'da hep bir ağızdan coşkuyla söyledi. Bodrum'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, trafik polisleri ekip otosundan yayınlanan Gençlik Marşı eşliğinde şehir turu attı. Motosikletli ekipler Türk bayrakları dalgalandırdı. Kaynak: AA