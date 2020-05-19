19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Bodrum - MUĞLA
Tüm yurtta olduğu gibi Muğla merkez ve ilçelerinde vatandaşlar, Türk bayraklarıyla süsledikleri balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı saat 19.19'da hep bir ağızdan coşkuyla söyledi.
19.05.2020 23:08 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:08
Tüm yurtta olduğu gibi Muğla merkez ve ilçelerinde vatandaşlar, Türk bayraklarıyla süsledikleri balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı saat 19.19'da hep bir ağızdan coşkuyla söyledi.
Bodrum'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, trafik polisleri ekip otosundan yayınlanan Gençlik Marşı eşliğinde şehir turu attı. Motosikletli ekipler Türk bayrakları dalgalandırdı.
Kaynak: AA