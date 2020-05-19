19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 19.19'da İstiklal Marşını okuyarak, kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19.05.2020 23:03 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:03

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 19.19'da İstiklal Marşını okuyarak, kutladı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan jandarmalara, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 19.19'da İstiklal Marşını okuyarak, kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı önünde ise jandarmalar bir ellerinde Türk Bayrağını tutarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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