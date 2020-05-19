19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - AYDIN
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - AYDIN

Adnan Menderes Stadyumu'ndan İstiklal Marşı'nın okunmasının havadan görüntüsü AYDIN - Aydın'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte 19.19'da Adnan Menderes Stadyumu'nda Atatürk posteri ve Türk bayrağı açılarak istiklal marşı okundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - AYDIN
19.05.2020 22:53 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:53

Adnan Menderes Stadyumu'ndan İstiklal Marşı'nın okunmasının havadan görüntüsü AYDIN - Aydın'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte 19.19'da Adnan Menderes Stadyumu'nda Atatürk posteri ve Türk bayrağı açılarak istiklal marşı okundu.

Kaynak: AA

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