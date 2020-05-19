19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - AYDIN Adnan Menderes Stadyumu'ndan İstiklal Marşı'nın okunmasının havadan görüntüsü AYDIN - Aydın'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte 19.19'da Adnan Menderes Stadyumu'nda Atatürk posteri ve Türk bayrağı açılarak istiklal marşı okundu.

Adnan Menderes Stadyumu'ndan İstiklal Marşı'nın okunmasının havadan görüntüsü AYDIN - Aydın'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte 19.19'da Adnan Menderes Stadyumu'nda Atatürk posteri ve Türk bayrağı açılarak istiklal marşı okundu. Kaynak: AA