19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor (2)
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor (2)
19.05.2020 22:49 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.

Van'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun çağrısı üzerine bir araya gelen gençler, İstiklal Marşı okudu.

Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle saat 19.19'da İstiklal Marşı okumak için çağrıda bulunmuştu.

Bu kapsamda, Van'da Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğünce şehir stadından program düzenlendi.

Aralarında İl Müdürü Nevzat İnanç'ın olduğu gençler, saat 19.19'u gösterdiğinde hep birlikte İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Ardından meşale yakılarak bayramı kutlayan grup, alkışlarla bayramın coşkusunu yaşadı.

İnanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir haftadır çeşitli etkinliklerle Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladıklarını söyledi.

Bugün gerçekleştirdikleri etkinlikte vatandaşların balkona çıkarak İstiklal Marşı'ı okumaya destek verdiğini analatan İnanç, öğrenci yurtlarında da ışıklarla koreografi oluşturulduğunu kaydetti.

Muş

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun çağrısı üzerine Muş'ta İstiklal Marşı okudu.

Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle saat 19.19'da İstiklal Marşı okumak için çağrıda bulunmuştu.

Muş Valisi İlker Gündüzöz ve eşi Meşide Gündüzöz konağın önünde saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.

Konağın önünde İstiklal Marşı okuyan Vali Gündüzöz'e çocukları da eşlik etti.

Bu kapsamda, Muş'ta Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Merkez Spor Salonu'nda program düzenlendi.

Program, saat 19.19'u gösterdiğinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü idarecileri ve personelleri hep birlikte İstiklal Marşı'nı seslendirmesiyle son buldu.

Bitlis

Bitlis ve ilçelerinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun çağrısı üzerine İstiklal Marşı okudu. Bu kapsamda, Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından program düzenlendi.

Bitlis merkez ve ilçelerindeki Şehir stadyumlarında düzenlenen programda, saat 19.19'u gösterdiğinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü idarecileri ve personelleri hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Ayrıca, Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Bitlis Kız Yurdu'nda karantinada kalan vatandaşlar, 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Hakkari

Hakkari'de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun çağrısı üzerine İstiklal Marşı okudu.

Hakkari Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen programda saat 19.19'u gösterdiğinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü çalışanları ve gençler, Şehir Stadyumu ve Gençlik Merkezi önünde hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

İstiklal Marşı'na eşlik eden gençler, ellerinde Türk bayrağı salladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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