19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - SİVAS
Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama etkinlikleri düzenlendi.
19.05.2020 22:31 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:31
Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama etkinlikleri düzenlendi.
Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı saat 19.19'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kutlandı.
Yeni 4 Eylül Stadyumu ortasında 19 Mayıs ile ilgili koreografi oluşturuldu.
Etkinliğe Sivas Valisi Salih Ayhan ile bazı sporcular katıldı.
Programda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyulduğu ve maske takıldığı görüldü.
Kaynak: AA